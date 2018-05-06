В Самаре прошла последняя проверка войск к Параду Победы

Всего в самарском параде примут участие около 1,8 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств в составе 27 парадных коробок.

На центральной площади Самары (площади Куйбышева) прошла последняя проверка войск к Параду в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ЦВО.

По итогам первой части репетиции начальник Самарского гарнизона Центрального военного округа Герой России генерал-майор Рустам Мурадов дал оценку подразделениям.

«Несмотря на отдельные недостатки, считаю, что личный состав Самарского гарнизона и техника к параду готовы, — пояснил он. — Особо хочу отметить юнармейцев. Их ряды с каждым днем пополняются. Те, кто пройдет в парадных расчетах по площади им. Куйбышева, являются примером для своих товарищей».

Всего в самарском параде примут участие около 1,8 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств в составе 27 парадных коробок. Это подразделения танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных войск Центрального военного округа. Также в парадном строю будут представлены коробка офицеров управления 2-й общевойсковой армии, юнармейцев, представителей ФСИН, МЧС и МВД.

Впервые в параде примут участие четыре пикапа УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, а также пять бронеавтомобилей «Тигр-М СпН».

По площади также проедут четыре оперативно тактических ракетных комплекса ОТРК «Искандер-М» из ракетной бригады ЦВО, дислоцированной в Оренбургской области. Всего в параде примут участие более 70 единиц военной и раритетной техники, среди них зенитные ракетные системы «С-300», самоходные гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Ураган», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и легендарный танк Т-34 образца 1941 года.