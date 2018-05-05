В Петербурге в субботу пройдут две репетиции воздушной части парада Победы

5 мая в небе над Петербургом пройдут две репетиции авиационной части праздничного парада Победы. Летчики прилетят из Ленинградской, Смоленской, Псковской областей и из Карелии , передают «Невские новости».

На 5 мая в городе на Неве запланирована первая репетиция авиационной части военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Первый пролет самолетов и вертолетов над историческим центром Северной столицы намечен на 12.20. Еще один пролет — на вторую половину дня (в зависимости от погодных условий).

Всего в авиационной части парада задействуют около четырех десятков авиатехники: транспортные и боевые самолеты, а также вертолеты.