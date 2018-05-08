Оренбуржцы посмотрят городской парад Победы на ТВ и в интернете

9 мая жители 10городов, включая Оренбург, смогут посмотреть онлайн-трансляцию городского парада Победы. Интернет-вещание с парадов в Красноярске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле, Тюмени, Чебоксарах и Ярославле организует телеком-оператор «Дом.ru».

В Оренбурге трансляция продлится с 10.00 до 11.00.

Наблюдать за праздничным шествием в честь 73-летия со дня победы в Великой Отечественной войне можно на телеканале «Дом.ru Гид», который доступен всем пользователям цифрового и аналогового ТВ на 40-йи 22-й кнопках соответственно. Также трансляция будет вестись на сайте http://tv.domru.ru/ и в мобильном приложении «Дом.ru TV». Чтобы ее посмотреть, абоненту необходимо авторизоваться, указав свой логин и пароль.

«Дом.ru» уже четыре года организует онлайн-трансляции парадов Победы из разных городов, давая возможность всем желающим приобщиться к важному событию.

Также 9 мая в эфире канала «Дом.ru Гид» начнется традиционный проект «Истории Победы». Он рассказывает истории из жизни тех, кто сражался на передовой, работал в тылу, а позже возрождал страну. В основе документального цикла — материалы, присланные родными и близкими, и воспоминания тех, кому дорога память о фронтовиках и тружениках тыла. Очерки будут выходить ежедневно до 13 мая.