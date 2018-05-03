Ещё
Опубликован PoC-код для извлечения учетных данных видеорегистраторов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликован PoC-код для извлечения учетных данных видеорегистраторов 

SecurityLab.ru 1 час назад
Независимый исследователь безопасности из Аргентины Изекиель Фернандес (Ezequiel Fernandez) разместил на GitHub инструмент под названием getDVR_Credentials, позволяющий с легкостью извлечь учетные данные видеорегистраторов различных торговых марок, получить доступ к устройству и, соответственно, видеозаписям.
Инструмент эксплуатирует уязвимость CVE-2018-9995, обнаруженную исследователем в видеорегистраторах производства TBK. Фернандес выявил, что при отправке заголовка cookie «Cookie: uid=admin, » на панель управления некоторых видеорегистраторов TBK, ответ устройства содержит учетные данные администратора в виде простого текста.
Как показали дальнейшие исследования, уязвимость затрагивает не только видеорегистраторы TBK, но и устройства других производителей, большинство из которых представляют собой переименованные версии моделей TBK DVR4104 и DVR4216. Список включает следующие бренды: CeNova, QSee, Pulnix, XVR 5 in 1, Securus, Night OWL, DVR Login, HVR Login, MDVR Login.
По оценкам исследователя, в Сети доступно более 50 тыс. уязвимых видеорегистраторов.
В настоящее время попыток эксплуатации CVE-2018-9995 злоумышленниками не зафиксировано, однако по мнению эксперта компании NewSky Security Анкита Анубхава (Ankit Anubhav), вскоре ситуация может измениться, особенно после обнародования эксплоита. «С публикацией кода в открытом доступе вопрос не в том, будут ли скомпрометированы уязвимые устройства, а в том, как скоро это случится», — предупредил эксперт.
SecurityLab.ru: последние новости
В ПО WECON для промышленных систем обнаружена критическая уязвимость 13 лет предприятия подвергают себя риску, используя SAP с заводскими настройками Хакеры взломали более 400 счетов в крупном вьетнамском банке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель354
Полномочия Медведева передадут Кудрину857
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка83
Еще один мессенджер заблокируют в России240
Пока вы спали: 103 года строгого режима29
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение