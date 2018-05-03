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Петербуржцы хотят провести референдум в защиту парка Интернационалистов
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Петербуржцы хотят провести референдум в защиту парка Интернационалистов 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге может пройти референдум в защиту парка Интернационалистов от застройки, передают «Невские новости». Заявление на его проведение 3 мая в горизбирком подали инициативные граждане города.
Активисты выступают против строительства большого торгового центра. Ранее сообщалось о том, что на территории парка возведут океанариум, но позже стало известно о том, что он составит лишь 13% от площади будущего ТЦ.
Жители Фрунзенского района пытались обращаться к губернатору Северной столицы, собирали подписи против строительства и нашли альтернативный участок для стройки, однако их усилия не принеси результатов.
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