Неудачный наряд сыграл с Волочковой злую шутку

Подписчикам Анастасии Волочковой не привыкать к тому, что танцовщица выкладывает снимки с отдыха. Не успели они прийти в себя после таиландских фото звезды в компании престарелого литератора, как та поспешила порадовать их новой порцией материалов. Теперь уже из Турции , куда балерина отправилась в компании своего бойфренда Михаила.

Пользователи уже успели оценить купание Волочковой в еще прохладном Средиземном море, тарелки с традиционной едой звезды — шпинатом и, разумеется целую серию фото с ее «фирменным шпагатом» в мини-бикини.

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Однако если к снимкам в купальнике подписчикам не привыкать, то шпагат, где танцовщица сидит в полупрозрачном боди, вызвал очередную волну нареканий.

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Тем не менее, как оказалось, то были еще цветочки. Волочкова опубликовала ролик. На нем она заснята на пляжной площадке для игры в волейбол с мячом в руках. И все бы было ничего, если бы на балерине была надета подходящая для этого форма. Вместо этого звезда выбрала сарафан в пол. Кинув мяч со словами «поцелуй меня в пачку», она подкатила юбку и проскакала в таком виде по песку.

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Пользователи Сети усомнились в адекватности Анастасии. Многие решили, что она находиться подшофе и раскритиковали ее за пьяные прыжки, пишет сайт Dni.ru.