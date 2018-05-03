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Российский истребитель потерпел катастрофу в Сирии
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Российский истребитель потерпел катастрофу в Сирии
Lenta.ru
33 минуты назад
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Об этом сообщили в четверг, 3 мая, в
Минобороны России
.
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