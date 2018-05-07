Систему маршрутного ориентирования к ЧМ-2018 создадут в Нижнем Новгороде за 41 млн рублей

Систему маршрутного ориентирования к чемпионату мира по футболу создадут в Нижнем Новгороде. На данные работы из городского бюджета планируется выделить 41,202 миллиона рублей. Аукцион объявлен на сайте госзакупок.

В рамках организации системы маршрутного ориентирования для пешеходов и пассажиров в городе будут установлены 130 четырехсторонних инфобашен, сто двухсторонних стендов и семь отдельно стоящих карт. Кроме того, на нижегородских улицах появятся 19 остановок для шаттлов, 70 знаков парковки, 20 знаков посадки и высадки пассажиров. Также 200 автобусов, троллейбусов и трамваев станут брендированными изнутри и снаружи. В метро и на Московском вокзале разместятся информационные таблички и указатели.

Заказчиком работ является Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 мая. Подрядчик будет определен 25 мая.

В срок до 14 мая система маршрутного ориентирования должна быть создана в полном объеме.

Напомним, во время ЧМ по футболу в Нижнем Новгороде будет работать санитарная авиация.