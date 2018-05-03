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Шесть улиц в Канавинском районе перекроют из-за легкоатлетического пробега
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Шесть улиц в Канавинском районе перекроют из-за легкоатлетического пробега 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Шесть улиц в Канавинском районе закроют для транспорта днем 8 мая. Ограничения движения вводятся с 10.00 до 14.30 в связи с легкоатлетическим пробегом работников Горьковской железной дороги. Пробег будет посвящен 73-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Пешеходными улицами временно станут: Гороховецкая, Путейская (на участке от улицы Архангельской до улицы Заречной), Архангельская, Движенцев, Клубная и Заречная (на участке от улицы Гороховецкой до улицы Путейской).
Парковку на указанных участках дорог также запретят. Автомобилистам придется искать пути объезда по прилегающим улицам.
Напомним, ограничения движения на мосту через Кудьму снимут раньше срока.
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