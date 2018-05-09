Плетикоса откроет Парк футбола ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Бывший вратарь «Спартака» , «Ростова» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса откроет Парк футбола чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает Welcome 2018.

Праздник встретит гостей 12-13 мая на площади Минина и Пожарского.

Саранске, Самаре, Екатеринбурге и Нижний Новгород станет уже восьмым городом, который посетит Парк футбола. Ранее он уже побывал в Сочи , Ростове-на-Дону, Волгограде Казани . Для посетителей Парка запланированы мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с призами.

Стадион в Нижнем Новгороде примет четыре матча группового этапа мирового первенства, а также встречу 1/8 финала и четвертьфинал.