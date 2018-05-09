Экс-вратарь «Спартака» откроет Парк футбола ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Бывший вратарь "Спартака" , «Ростова» и национальной команды Хорватии Стипе Плетикоса примет участие в открытии Парка футбола чемпионата мира — 2018 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации портала Welcome 2018, торжественные мероприятия состоятся 12 и 13 мая на площади Минина и Пожарского.

В Парке футбола для всех желающих будут доступны мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с призами.

В рамках программы ЧМ-2018 стадион в Нижнем Новгороде примет четыре матча группового этапа, а также встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что на футбольном стадионе в Нижнем Новгороде могут провести хоккейный матч.