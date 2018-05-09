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Экс-вратарь «Спартака» откроет Парк футбола ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
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Экс-вратарь «Спартака» откроет Парк футбола ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший вратарь "Спартака", «Ростова» и национальной команды Хорватии Стипе Плетикоса примет участие в открытии Парка футбола чемпионата мира — 2018 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации портала Welcome 2018, торжественные мероприятия состоятся 12 и 13 мая на площади Минина и Пожарского.
В Парке футбола для всех желающих будут доступны мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с призами.
В рамках программы ЧМ-2018 стадион в Нижнем Новгороде примет четыре матча группового этапа, а также встречу 1/8 финала и четвертьфинал.
Ранее сообщалось, что на футбольном стадионе в Нижнем Новгороде могут провести хоккейный матч.
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