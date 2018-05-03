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В Самаре открыты три новых пункта по сбору использованных батареек
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В Самаре открыты три новых пункта по сбору использованных батареек 

Волга Ньюс 1 час назад
Более 80 боксов уже установлены на площадках ритейлеров в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге и других крупных российских городах.
Самарцы уже могут сдать батарейки в магазинах «Лента» по следующим адресам:
Аэродромная ул., 47  Красноармейская ул., 131  Физкультурная ул., 141  В 2018 г. планируется расширить инфраструктуру, чтобы охватить не только крупные города, но и разные регионы России. Ожидается, что в результате сотрудничества на завод только до конца 2018 г. поступит не менее 1 тыс. т использованных батареек, что позволит получить в результате переработки около 80 т цинка, 100 тонн графита и 300 тонн марганца. Материалы, полученные в результате переработки, можно будет использовать в производстве карандашей, минеральных удобрений или даже железнодорожных рельсов.
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