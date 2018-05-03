Правительство выдвинуло главу «Россетей» Ливинского в совет директоров «Системного оператора» 

Правительство РФ выдвинуло главу «Россетей» Павла Ливинского кандидатом в совет директоров «Системного оператора», следует из соответствующего распоряжения правительства.
Всего правительство выдвинуло в совет директоров компании восемь кандидатов. Помимо Ливинского, новыми кандидатами стали заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин и директор департамента «Роснефти» Василий Никонов.
Из текущего состава совета директоров не вошли в список кандидатов директор департамента Минэкономразвития РФ Ярослав Мандрон и советник президента «Роснефти» Владимир Фейгин.
В действующий состав совета директоров «Системного оператора» входят семь членов: заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко (председатель), председатель правления «Системного оператора» Борис Аюев, председатель правления НП «Совет рынка» Максим Быстров, президент общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин, директор департамента Минэкономразвития РФ Ярослав Мандрон, председатель правления ФСК Андрей Муров и советник президента «Роснефти» Владимир Фейгин.
«Системный оператор Единой энергетической системы» («СО ЕЭС») — специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России.