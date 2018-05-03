Россотрудничество поддержало миротворческую экспедицию в Южно-Африканской Республике

27 мая 2018 года состоялась встреча Руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой с Президентом Региональной общественной организация « БРИКС . Мир Традиций» Людмилой Секачевой по вопросу реализации Международного миротворческого проекта «Открой доброте свое сердце» в Южно-Африканской Республике , в годовщину ее председательства в БРИКС в 2018 году.

В переговорах принял участие замруководителя Россотрудничества Александр Радьков

В рамках данного проекта, РОО «БРИКС. Мир Традиций» планирует продолжить в ЮАР эстафету миротворческих культурно-исследовательских экспедиций, вслед за Индией Китаем , главной целью которых, является выстраивание гармоничных, доброжелательных и доверительных отношений между народами БРИКС. В основе этого процесса, заложены нравственные учения и заповеди всемирно известных мыслителей стран БРИКС.

В 2016 году в Индии успешно прошла экспедиция «Великий нравственный путь. Великие миротворцы Лев Толстой Махатма Ганди ». В 2017 году в Китае, на Родине Конфуция в провинции Шаньдун, состоялась экспедиция «Один пояс-один путь. Дружба. Доверие. Согласие».

Проект в этих странах реализовался при содействии Минкультуры России , Департамента внешнеполитического планирования, Первого и Второго Департаментов МИД России , Россотрудничества, посольств Индии и Китая в России . Постоянными информационными партнерами Проекта выступают телеканал «БРИКС ТВ» и журнал «Международная жизнь».

В честь 100-летия со дня рождения борца за свободу и права человека Нельсона Мандела, РОО «БРИКС. Мир Традиций» планирует провести в ЮАР осенью 2018 года миротворческую культурно-исследовательскую экспедицию «Великие Учителя БРИКС» (далее — Проект).

Проект направлен на исследование жизни и деятельности известного борца за права и свободу человека Нельсона Мандела, популяризацию философского наследия русского писателя и мыслителя Льва Толстого, китайского философа Конфуция, отца индийской нации Махатмы Ганди, которые вместе с Н. Мандела, объединяют народы БРИКС.

Экспедиция пройдет в течение 7 дней, ориентировочно, в сентябре (октябре) с.г., в городах Йоханесбурге, Питермарицбурге , Дурбане. Свое участие в Проекте планируют Институт Африки РАН , Институт Азии и Африки МГУ , Фонд развития Махатмы Ганди в Дурбане, Фонд памяти Нельсона Мандела в Йоханесбурге.

Главное мероприятие экспедиции планируется провести в кампусе Университета Квазулу-Натал в Дурбане. Здесь состоится видео и фото презентация Проекта, пресс-конференция (брифинг) и культурно-просветительская выставка «Великие Учителя БРИКС».

В экспозицию выставки войдут раритетные (копийные) материалы из Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», предметы выставки «Лев Толстой и Махатма Ганди: уникальное наследие», подаренной России Индией в 2009 году, уникальные материалы от Фонда развития Махатмы Ганди в Дурбане. Материалы о Конфуции — от китайских партнеров Проекта. Часть экспозиции выставки, посвященной Нельсону Мандела, будет предоставлена Фондом памяти Н. Мандела.

Проект поддержали: Департамент внешнеполитического планирования МИД России, Посольство ЮАР в России, Министерство искусства и культуры ЮАР. Экспедиция была предложена в Календарь российских мероприятий в ЮАР в 2018 году, который был представлен в феврале и апреле с.г. в ЮАР на встрече шерп и су-шерп БРИКС.

В ходе переговоров, Элеонора Валентиновна отметила важность и своевременность осуществления данного Проекта, сделав особый акцент на участие в нем народной дипломатии, и заявила о намерении Россотрудничества оказать Проекту содействие, в рамках полномочий ведомства. По ее просьбе, Организация направила свои предложения, касающиеся необходимых видов поддержки для успешного проведения экспедиции.

По окончании встречи, Э. В. Митрофанова оставила свой автограф и доброе напутствие «Успеха! Мы с вами!» на флаге «Дружбы», на котором, ранее, появились автографы и пожелания представителей руководства ряда министерств и общественных организаций России, Индии, Китая, посольств стран альянса в России. Это вселяет надежду на продолжение продуктивного взаимодействия Организации и Россотрудничества в процессе реализации многосторонних проектов на «поле» БРИКС в различных сферах.