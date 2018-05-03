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Правительство запустит агрегатор для малых госзакупок
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Правительство запустит агрегатор для малых госзакупок 

Rambler News Service 1 час назад
Правительство запустило пилотный проект интернет-агрегатора для госзакупок малого объема. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
«Принято решение о реализации пилотного проекта по созданию информационного ресурса для госзакупок малого объема — единого агрегатора торговли», — сказано в документе.
Размер малых госзакупок варьируется до 100 тыс. руб., до 200 тыс. руб. и до 400 тыс. руб. в зависимости от их целей. Планируется, что агрегатор начнет работать с 1 июля 2018 года «на добровольной основе», а с 1 ноября 2018 года — «на обязательной основе».
«Функция агрегатора торговли — обеспечивать взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с госзаказчиками», — объясняется в документе. Агрегатором смогут пользоваться заказчики, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок.
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