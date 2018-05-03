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В СК рассказали о состоянии пострадавших из-за нераскрывшегося парашюта в Мегионе
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В СК рассказали о состоянии пострадавших из-за нераскрывшегося парашюта в Мегионе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Состояние девушки и инструктора, получивших серьезные травмы во время падения из-за нераскрывшегося парашюта, остается прежним. Сейчас они находятся в реанимации.
«Состояние пострадавших не изменилось. О результатах расследования пока говорить рано», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
Несовершеннолетняя девушка и 61-летний инструктор выполняли прыжок в тандеме, парашют не раскрылся и они упали на землю с высоты 2000 метров. Как пишут в соцсетях горожане, мужчина успел сгруппироваться и принял основной удар на себя.
За время существования местного аэроклуба «Икар» подобный случай произошел впервые. После произошедшего возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Фото Евгения Поторочина
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