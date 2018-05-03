Трещит и сползает. Почему ломаются новые дороги?

Жителей волнует судьба не только улиц, подлежащих ремонту, но и тех, что ремонтировали в прошлом году. К примеру, ул. Тюменской, которая пострадала из-за оползневых процессов. Её планируют восстановить к 9 мая. Но не исключено, что она так и будет требовать периодического ремонта.

— Дорога проходит по косогору, поэтому было необходимо кроме ремонта покрытия выполнить ряд мероприятий: где-то нарезать полку, использовать геосетку, наполненную щебнем. Но определять виды работ — прерогатива заказчика, — объясняет замминистра строительства и ЖКК региона Александр Фрикель . — Весной возникают дефекты, понятно, что влияют и низкие температуры. На некоторых участках основание не выдерживает необходимые нормативные показатели — это первая причина. Вторая — подрядчики не соблюдают нужные технологии, завозят некачественные материалы.

До 1 июня они должны устранить все замечания в рамках гарантии за свой счёт.

Замечания у всех

По словам Фрикеля, почти все подрядчики, ремонтировавшие дороги в 2016 и 2017 годах и в областном центре, и за его пределами, получили замечания. Несколько компаний, не выполнивших обязательства, внесли в чёрный список.

Влияет на разрушение покрытия и застоявшаяся вода, которая остаётся по двум причинам — из-за несвоевременной уборки снега и отсутствия на большинстве улиц ливнёвки, которая может появиться только при реконструкции дороги. Также основание на некоторых дорогах не соответствует нагрузкам. Такая ситуация, к примеру, на Окружной дороге, поэтому там может провалиться участок со свежим ямочным ремонтом. Устранить эти замечания опять же можно только реконструкцией, которая, как и строительство новых дорог, начнётся только в 2019 году.

— Запланировано устройство низовой дороги от метромоста в сторону ул. Крупской до ул. Перелёта. На реконструируемых участках областных дорог запланировано строительство дождеприёмных колодцев с локальной очисткой воды, — отмечает Фрикель. — Специалисты работают над проект­но-сметной документацией реконструкции дороги Омск — Нижняя Омка от «Бауцентра» на ул. 10 лет Октября. В продолжение этой дороги реконструируют и саму ул. 10 лет Октября от ул. Лескова до места стыковки. Работы начнутся в 2019-м.

Мосты и виадуки под замену

В планах на 2019 год старт реконструкции каскада путепроводов в районе Лузинского сельского поселения на пересечении с трассой «Иртыш» Р-254. Они были построены более 50 лет назад, поэтому степень износа высокая. Объект хотят завершить в 2021 году. Предварительная стоимость — 1,75 млрд руб. Также идёт разработка документов на реконструкцию моста через Омь в Калачинске . Существующий был построен в 1961 году и уже не соответствует нагрузкам. К тому же при обследовании выявили дефекты, из-за которых закрыли проезд для грузовиков.

— По плану перспективного развития в этом году предстоит начать строительство нового участка дороги, соединяющего Павлоградский и Русско-Полянский районы от Милоградовки до Алабаты длиной 15,6 км. После демаркации границы с Казахстаном участок дороги оказался на территории Казахстана, поэтому эксплуатируем его с большими ограничениями. Проект готов, прошёл экспертизу. Стоимость участка 850 млн руб. В этом году начнём первые работы, в 2020-м завершим строительство, — рассказывает Александр Фрикель.

Сейчас же основные усилия дорожников направлены на ремонт трасс Омск — Тара, Омск — Муромцево , Омск — Красноярка, а также южные направления Омск — Русская Поляна и Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка. Аукцион на дорогу к Таре уже выиграла компания «СтройТраст», которую в прошлом году оштрафовали на 4 млн руб. за картельный сговор.