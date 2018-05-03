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Когда в Ярославле начнут отключать горячую воду?
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Когда в Ярославле начнут отключать горячую воду? 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
Когда в Ярославле в 2018 году начнутся плановые отключения горячей воды?
Пресс-служба мэрии Ярославля выложила график гидравлических испытаний и плановых отключений горячей воды. Первые работы запланированы уже на 14 и 15 мая.
14 мая воду отключат только во Фрунзенском районе:
микрорайоны «Дятьково» и «Сокол».
На один день 15 мая горячую воду отключат в Кировском районе:
проспект Толбухина, С. Щедрина, улицы Победы, Большая Октябрьская; улица Володарского, Которосльная набережная, Мышкинский проезд, улица Городской Вал.
Ленинский район:
улица Автозаводская, улица Угличская, улица Чкалова, улица Чехова.
Дзержинский район:
Ленинградский проспект, проспект Дзержинский, улица Труфанова, улица Волгоградская
Заволжский район:
проспект Машиностроителей, проспект Авиаторов, улица Папанина, улица С. Орджоникидзе, улица Яковлевская.
С полным графиком отключений в 2018 году вы можете познакомиться здесь.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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