Когда в Ярославле начнут отключать горячую воду? 

Когда в Ярославле в 2018 году начнутся плановые отключения горячей воды?
Пресс-служба мэрии Ярославля выложила график гидравлических испытаний и плановых отключений горячей воды. Первые работы запланированы уже на 14 и 15 мая.
14 мая воду отключат только во Фрунзенском районе:
микрорайоны «Дятьково» и «Сокол».
На один день 15 мая горячую воду отключат в Кировском районе:
проспект Толбухина, С. Щедрина, улицы Победы, Большая Октябрьская; улица Володарского, Которосльная набережная, Мышкинский проезд, улица Городской Вал.
Ленинский район:
улица Автозаводская, улица Угличская, улица Чкалова, улица Чехова.
Дзержинский район:
Ленинградский проспект, проспект Дзержинский, улица Труфанова, улица Волгоградская
Заволжский район:
проспект Машиностроителей, проспект Авиаторов, улица Папанина, улица С. Орджоникидзе, улица Яковлевская.
С полным графиком отключений в 2018 году вы можете познакомиться здесь.