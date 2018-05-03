Когда в Ярославле начнут отключать горячую воду?

Когда в Ярославле в 2018 году начнутся плановые отключения горячей воды?

Пресс-служба мэрии Ярославля выложила график гидравлических испытаний и плановых отключений горячей воды. Первые работы запланированы уже на 14 и 15 мая.

14 мая воду отключат только во Фрунзенском районе:

микрорайоны «Дятьково» и «Сокол».

На один день 15 мая горячую воду отключат в Кировском районе:

проспект Толбухина, С. Щедрина, улицы Победы, Большая Октябрьская; улица Володарского, Которосльная набережная, Мышкинский проезд, улица Городской Вал.

Ленинский район:

улица Автозаводская, улица Угличская, улица Чкалова, улица Чехова.

Дзержинский район:

Ленинградский проспект, проспект Дзержинский, улица Труфанова, улица Волгоградская

Заволжский район:

проспект Машиностроителей, проспект Авиаторов, улица Папанина, улица С. Орджоникидзе, улица Яковлевская.

С полным графиком отключений в 2018 году вы можете познакомиться здесь.