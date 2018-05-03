Танцевальный флэшмоб прошёл в честь Первомая в Черкесске

Митинг в Черкесске собрал более 3 000 человек, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации главы и правительства КЧР.

Жители города собрались на Театральной площади столицы КЧР, чтобы отпраздновать Первомай и повеселиться на концерте. Перед гостями выступали детские творческие коллективы. Школьники Черкесска провели танцевальный флэшмоб и исполнили песни о весне.

Праздничные гуляния продолжили в парке «Зелёный остров». Там организовали несколько площадок с конкурсами, викторинами, спортивными состязаниями и музыкальными выступлениями.

Шумные гуляния в честь Дня весны и труда прошли по всей республике и собрали более 12 тысяч человек.