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Танцевальный флэшмоб прошёл в честь Первомая в Черкесске
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Танцевальный флэшмоб прошёл в честь Первомая в Черкесске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Митинг в Черкесске собрал более 3 000 человек, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации главы и правительства КЧР.
Жители города собрались на Театральной площади столицы КЧР, чтобы отпраздновать Первомай и повеселиться на концерте. Перед гостями выступали детские творческие коллективы. Школьники Черкесска провели танцевальный флэшмоб и исполнили песни о весне.
Праздничные гуляния продолжили в парке «Зелёный остров». Там организовали несколько площадок с конкурсами, викторинами, спортивными состязаниями и музыкальными выступлениями.
Шумные гуляния в честь Дня весны и труда прошли по всей республике и собрали более 12 тысяч человек.
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