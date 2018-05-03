Для малых госзакупок создают отдельный портал

Правительство сегодня объявило о скором запуске пилотного проекта в сфере госзакупок под названием единый агрегатор торговли. Это специальный ресурс для госзакупок малого объема (до 100/200/400 тыс. рублей, п. 4, 5, 28 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ).

Новый агрегатор будет тесно увязан с ЕИС:

в него пустят тех, кто зарегистрировался в единой информационной системе; сведения о товарах на новом ресурсе будут браться также из каталога общей системы закупок

В нем будет формироваться свой реестр закупок, проведенных через этот агрегатор.

Размещение закупок на новом портале с 1 июля этого года будет добровольным, а с 1 ноября это станет для заказчиков уже обязательным.