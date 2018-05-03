Правительство утвердило перечень товаров для обязательной маркировки с 2019 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень из 10 групп товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Соответствующий документ опубликован пресс-службой правительства.

С 1 марта 2019 года обязательной маркировке подлежит табачная продукция, с 1 декабря 2019 года — духи и туалетная вода; новые пневматические резиновые шины и покрышки; предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи; блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек; пальто полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек; белье постельное, столовое, туалетное и кухонное; фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки; с 1 июля 2019 года — обувные товары.

В пояснении к документу отмечается, что перечень сформирован с учетом особенностей рыночной конъюнктуры и условий товарооборота на соответствующих рынках. Целью принятого решения является снижение оборота контрафактной продукции в России.