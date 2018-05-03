Д. Медведев утвердил модель функционирования системы маркировки товаров контрольными знаками 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о модели функционирования системы маркировки товаров контрольными знаками. Также документом поручено создание единого каталога товаров России, сообщается на сайте правительства.
«Базовые принципы, заложенные в модели функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации, предусматривают идентификацию каждой единицы товара путем присвоения уникального кода, создание информационной системы маркировки, в которой будет храниться вся информация, генерируемая всеми участниками системы маркировки», — говорится в сообщении.
Как отметили в правительстве, защита кода маркировки будет обеспечиваться с применением российских криптографических технологий.
Минпромторг России определен координатором системы маркировки товаров средствами идентификации. Минфин России будет обеспечивать нормативно-правовое регулирование отношений в сфере маркировки товаров. Контроль за функционированием информационной системы, а также за деятельностью ее оператора возложен на Минкомсвязь РФ. Документ подготовлен Минпромторгом России.