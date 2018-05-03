ЦОДД рекомендовал вечером отказаться от поездок на личном транспорте из-за репетиции Парада Победы

ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) рекомендует по возможности сегодня вечером отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом в связи с репетицией Парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД.

«Сегодня, 3 мая, в связи с репетицией Парада Победы будет ограничено движение на столичных дорогах. Перекрытия начнутся в 17:00 и будут действовать до окончания мероприятия: ул. Нижние Мневники — Звенигородское шоссе — ул. Красная Пресня — ул. Баррикадная. К утру пятницы все ограничения будут сняты. ЦОДД рекомендует жителям столицы заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов, по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 17:30 до окончания мероприятия будут перекрыты центральные улицы: Садовое кольцо от Смоленской площади до ул. Садовая-Триумфальная, ул. Новый Арбат, ул. Воздвиженка, ул. Тверская от Триумфальной площади до ул. Моховая, ул. Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда, Рахмановский пер., ул. Неглинная, Никитский бульвар, Тверской бульвар, ул. Серафимовича, Большой Каменный мост, ул. Моховая, ул. Охотный ряд, Театральный проезд, ул. Мясницкая, Лубянский проезд, Старая и Новая площади, ул. Маросейка, Китайгородский проезд, ул. Солянка, Устьинский проезд, Устьинская, Серебряническая, Подгорская, Болотная набережные, ул. Болотная, Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский Спуск, ул. Москворецкая, Кремлевская, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская набережные.