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Первая в мире плавающая АЭС отправилась работать на российский Север
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Первая в мире плавающая АЭС отправилась работать на российский Север 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Пока журналисты упражняются в остроумии, называя судно «Академик Ломоносов» то «ядерным Титаником», то «морским Чернобылем», американские специалисты недовольно констатируют — США не смогут построить ничего подобного еще лет 20. Фактически, гонка в создании компактных АЭС сегодня развернулась только между Россией и Китаем, но отечественный проект косвенно выигрывает за счет своей мобильности. Академик Ломоносов — несамоходная платформа с полноценной АЭС на борту, которая может помимо электричества вырабатывать тепло и использоваться для опреснения воды. В этом качестве она будет необычайно востребована на дальних арктических рубежах России, где подвоз топлива для традиционных ТЭС связан с колоссальными затратами и рисками. Планируется, что первым местом работы плавучей АЭС станет город Певек на северо-востоке страны.
В Росатоме признают, что пилотный проект едва не стал катастрофой и обошелся компании гораздо дороже, чем предполагалось, но это и неудивительно. Важнее другое — «Академик Ломоносов» теперь отправляется не в неизвестность, а к уже подготовленным объектам инфраструктуры для приема выработанной АЭС энергией. И такие «причалы для АЭС» сегодня создаются по всему российскому Северу, чтобы плавающие источники энергии могли оперативно доставляться туда, где в них есть потребность.
Пока страны Запада борются с лобби «зеленой энергетики» и пытаются найти компромисс между желанием избавиться от электростанций на ископаемом топливе и нехваткой дешевой энергии, Россия и Китай сделали ставку на мирный атом. В Поднебесной разработаны и реализуются проекты маломощных и недорогих АЭС, которые можно возводить параллельно с закрытием старых грязных ТЭЦ. У России другая задача — назрела необходимость повторного освоения огромных территорий и добычи ресурсов, для чего и нужны мобильные АЭС большой мощности.
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