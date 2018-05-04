Назван состав совета директоров Корпорации развития Нижегородской области

"Я принял решение о формировании состава совета директоров Корпорации развития Нижегородской области, потому что инвестиционная привлекательность — это комплексный вопрос с большим количеством разнонаправленных составляющих. Уникальный опыт и компетенции каждого члена совета директоров Корпорации развития в сумме дадут мощный синергетический эффект для всего региона", — цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.

По его словам, создание корпорации позволит реализовывать инструменты инвестиционной политики с целью сокращения издержек инвесторов при создании новых предприятий и развития существующих.

Решение о создании АО «Корпорация развития Нижегородской области» было объявлено врио губернатора Нижегородской области Никитиным во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона 26 декабря 2017 года.

Никитин был назначен врио главы региона 26 сентября 2017 года. Выборы главы Нижегородской области пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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