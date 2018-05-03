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Корпорацию развития Нижегородской области возглавил Максим Тевс
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Корпорацию развития Нижегородской области возглавил Максим Тевс 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Генеральный директором корпорации развития Нижегородской области назначен Максим Тевс, сообщил «ФедералПресс» источник в нижегородском кремле.
Напомним, что о создании корпорации развития Нижегородской области — «единого окна» по работе с инвесторами и обслуживанию их интересов — врио губернатора Глеб Никитин заявил в декабре 2017 года.
Справка «ФедералПресс»:
Максим Валентинович Тевс родился 28 сентября 1973 года. В 1997 году с отличием окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (инженер по эксплуатации средств радиосвязи), в 2002 году — Санкт-Петербургский государственный университет (финансы и кредит), в 2009 году — Нортумбрийский университет (Великобритания, Executive MBA).
В 1998–2011 годах работал в ОАО «Северсталь» (ЗАО «Северсталь-Групп»), прошел трудовой путь от инженера цеха неразрушающего контроля до генерального директора ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга».
В 2012–2016 годах — заместитель генерального директора УК ООО «Локомотивные технологии» по экономике и финансам.
В 2017 году — директор по стратегии во ФГУП «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры».
Фото со страницы М. Тевса в социальной сети.
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