Корпорацию развития Нижегородской области возглавил Максим Тевс

Напомним, что о создании корпорации развития Нижегородской области — «единого окна» по работе с инвесторами и обслуживанию их интересов — врио губернатора Глеб Никитин заявил в декабре 2017 года.

Справка «ФедералПресс»:

Максим Валентинович Тевс родился 28 сентября 1973 года. В 1997 году с отличием окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (инженер по эксплуатации средств радиосвязи), в 2002 году — Санкт-Петербургский государственный университет (финансы и кредит), в 2009 году — Нортумбрийский университет ( Великобритания , Executive MBA).

В 1998–2011 годах работал в ОАО «Северсталь» (ЗАО «Северсталь-Групп»), прошел трудовой путь от инженера цеха неразрушающего контроля до генерального директора ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга».

В 2012–2016 годах — заместитель генерального директора УК ООО «Локомотивные технологии» по экономике и финансам.

Фото со страницы М. Тевса в социальной сети.