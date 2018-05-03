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Сотрудники храма рассказали об установке модуля дома притча
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Сотрудники храма рассказали об установке модуля дома притча 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
На днях на официальном сайте храма в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» появилась информация о том, что рядом с храмом был установлен модуль дома причта.
Сотрудники храма назвали это события радостным и уточнили, что деньги на строительство модуля собирались прихожанами несколько лет.
В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке помещения. Уточняется, что для полноценной эксплуатации здания необходимо еще выполнить много работ: подвести коммуникации, построить крыльцо, заасфальтировать дорожку. Однако, то, что такое здание просто было установлено, — большое событие для храма!
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