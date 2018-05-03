Благодарности спасателям — через новый интернет-проект

В День пожарной охраны России

чрезвычайное ведомство запускает интернет-проект #СпасибоМЧС, где любой

россиянин или гражданин другой страны может оставить благодарственные

слова в адрес спасателей.

Ежедневно на сайты территориальных

органов, официальную почту, аккаунты социальных сетей МЧС России и другие ресурсы поступают десятки благодарностей от людей, которые

столкнулись с бедой и работой чрезвычайной службы. Тематика различная —

ликвидация ЧС, проведение поисково-спасательных работ и санитарных

эвакуаций, обучение подрастающего поколения вопросам безопасности и многое другое.

Теперь, чтобы сказать «спасибо», достаточно зайти на сайт https://spasibo.mchs.ru,

указать несколько данных и оставить комментарий. Кроме этого, можно

добавить фотографии и видеоматериалы с места происшествия. Сегодня в интернет-проекте уже размещено свыше 6 тысяч уникальных историй.

Свою признательность за спасение близких,

самоотдачу и высокий профессионализм граждане выражают пожарным,

спасателям, диспетчерам, летчикам, сотрудникам надзорных органов и Государственной инспекции по маломерным судам, а также руководству

министерства и другим специалистам.

Отзывы поступают из больших городов и маленьких поселков, а также из-за рубежа. Так, в последние месяцы из регионов России, которые подверглись весеннему половодью, пострадавшие

жители написали теплые слова в адрес спасателей, которые откачивали воду

с придомовых территорий, организовывали лодочные переправы, доставляли

продукты питания и медикаменты.

«Уважаемый Владимир Андреевич! Прошу Вас выразить искренние слова благодарности сотрудникам МЧС Воронежской

области, которые 5 апреля оказали нам неоценимую помощь по спасению нас во время паводка в г. Калач Воронежской области . Своими правильными и грамотными действиями они помогли пережить нам этот кошмар, 10.04.2018

г., Шевырев Владимир, с. Калач, Воронежская область».

«Добрый день! Прошу объявить

благодарность 48 пожарно-спасательной части ФПС ГПС ФГКУ 6 отряд ФПС по Алтайскому краю и начальнику Пелиху А. В. за выезд оперативной группы

12-13.04.2018 в переулок Успенского за откачку воды и организацию

прохода и проезда жителей, 17.04.2018 г., Бокряжова Наталья, Алтайский

край, н.п. Смоленское».

Говорят «спасибо» не только простые

граждане нашей страны, но и известные политические и общественные

деятели, представители науки, культуры и искусства, спорта, а также

ветераны Великой Отечественной войны.

«Прошу выразить огромную искреннюю

помощь на дороге Челябинский тракт и спасение животных и персонала цирка

Мстислава Запашного в середине декабря во время сильнейших морозов.

Слаженная, четкая и высокопрофессиональная работа спасателей смогла

предотвратить неминуемою гибель редких животных. С искренней

благодарностью и уважением народный артист России Мстислав Запашный,

03.01.2017 г.»

Разработчики интернет-проекта планируют

подготовить интерактивную карту, на которой отобразят рейтинг опасных

будней пожарных и спасателей с положительными отзывами со всего мира.