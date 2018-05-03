В День пожарной охраны России
чрезвычайное ведомство запускает интернет-проект #СпасибоМЧС, где любой
россиянин или гражданин другой страны может оставить благодарственные
слова в адрес спасателей.
Ежедневно на сайты территориальных
органов, официальную почту, аккаунты социальных сетей МЧС России и другие ресурсы поступают десятки благодарностей от людей, которые
столкнулись с бедой и работой чрезвычайной службы. Тематика различная —
ликвидация ЧС, проведение поисково-спасательных работ и санитарных
эвакуаций, обучение подрастающего поколения вопросам безопасности и многое другое.
Теперь, чтобы сказать «спасибо», достаточно зайти на сайт https://spasibo.mchs.ru,
указать несколько данных и оставить комментарий. Кроме этого, можно
добавить фотографии и видеоматериалы с места происшествия. Сегодня в интернет-проекте уже размещено свыше 6 тысяч уникальных историй.
Свою признательность за спасение близких,
самоотдачу и высокий профессионализм граждане выражают пожарным,
спасателям, диспетчерам, летчикам, сотрудникам надзорных органов и Государственной инспекции по маломерным судам, а также руководству
министерства и другим специалистам.
Отзывы поступают из больших городов и маленьких поселков, а также из-за рубежа. Так, в последние месяцы из регионов России, которые подверглись весеннему половодью, пострадавшие
жители написали теплые слова в адрес спасателей, которые откачивали воду
с придомовых территорий, организовывали лодочные переправы, доставляли
продукты питания и медикаменты.
«Уважаемый Владимир Андреевич! Прошу Вас выразить искренние слова благодарности сотрудникам МЧС Воронежской
области, которые 5 апреля оказали нам неоценимую помощь по спасению нас во время паводка в г. Калач Воронежской области. Своими правильными и грамотными действиями они помогли пережить нам этот кошмар, 10.04.2018
г., Шевырев Владимир, с. Калач, Воронежская область».
«Добрый день! Прошу объявить
благодарность 48 пожарно-спасательной части ФПС ГПС ФГКУ 6 отряд ФПС по Алтайскому краю и начальнику Пелиху А. В. за выезд оперативной группы
12-13.04.2018 в переулок Успенского за откачку воды и организацию
прохода и проезда жителей, 17.04.2018 г., Бокряжова Наталья, Алтайский
край, н.п. Смоленское».
Говорят «спасибо» не только простые
граждане нашей страны, но и известные политические и общественные
деятели, представители науки, культуры и искусства, спорта, а также
ветераны Великой Отечественной войны.
«Прошу выразить огромную искреннюю
благодарность сотрудникам МЧС г. Кургана за оперативную, экстренную
помощь на дороге Челябинский тракт и спасение животных и персонала цирка
Мстислава Запашного в середине декабря во время сильнейших морозов.
Слаженная, четкая и высокопрофессиональная работа спасателей смогла
предотвратить неминуемою гибель редких животных. С искренней
благодарностью и уважением народный артист России Мстислав Запашный,
03.01.2017 г.»
Разработчики интернет-проекта планируют
подготовить интерактивную карту, на которой отобразят рейтинг опасных
будней пожарных и спасателей с положительными отзывами со всего мира.