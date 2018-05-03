В Йемене катарского подданного задержали за «шпионаж» в пользу хуситов

Как отметило министерство, «катарский подданный был задержан саудовскими властями при возвращении из Йемена, где навещал свою семью, 21 апреля». Саудовские СМИ сообщили, что подданный Катара был задержан в Йемене по подозрению в шпионаже в пользу мятежников из движения «Ансар Алла» (хуситов).

МИД Катара осудил задержание подданного эмирата, который «не совершал никаких противоправных действий, без предъявления обвинений», назвав это «нарушением международных договоренностей по правам человека».

Как указало министерство, задержанный является пожилым человеком 63 лет и страдает от болезней, которые требуют постоянного врачебного контроля.

МИД Катара потребовал от саудовских властей немедленно отпустить аль-Курби, предоставить ему право на защиту и позволить связаться с семьей и катарскими дипломатами.