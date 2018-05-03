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В Йемене катарского подданного задержали за «шпионаж» в пользу хуситов
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В Йемене катарского подданного задержали за «шпионаж» в пользу хуситов 

РИА Новости 1 час назад
ДОХА, 3 мая — РИА Новости. Саудовские военные задержали в Йемене катарского подданного Мохсена Салеха Саадуна аль-Курби, сообщил пресс-офис МИД Катара.
Как отметило министерство, «катарский подданный был задержан саудовскими властями при возвращении из Йемена, где навещал свою семью, 21 апреля». Саудовские СМИ сообщили, что подданный Катара был задержан в Йемене по подозрению в шпионаже в пользу мятежников из движения «Ансар Алла» (хуситов).
МИД Катара осудил задержание подданного эмирата, который «не совершал никаких противоправных действий, без предъявления обвинений», назвав это «нарушением международных договоренностей по правам человека».
Как указало министерство, задержанный является пожилым человеком 63 лет и страдает от болезней, которые требуют постоянного врачебного контроля.
МИД Катара потребовал от саудовских властей немедленно отпустить аль-Курби, предоставить ему право на защиту и позволить связаться с семьей и катарскими дипломатами.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне прошлого года разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, в частности, в оказании помощи хуситам в Йемене. Однако Доха отвергла эти обвинения, заявив, что Катар входил в состав арабской коалиции против хуситов до разрыва отношений с арабскими странами.
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