Зачем горгаз требует документы от абонента? 

Горгаз заставляет нас заключить с ним договор на подачу газа, хотя я уже являюсь абонентом. Для нового договора просят подать копии документов на квартиру. По какому нормативному акту с меня требуют эти документы? Флера Шарифуллина
Как ответили в пресс-службе «Газпром трансгаз Казань», сейчас действуют новые отдельные формы договора на поставку газа и договора на техническое обслуживание и ремонт ВДГО.
Согласно п. 9 Правил поставки газа, для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утверждённых постановлением правительства РФ №549 от 21.06.2008, к оферте для заключения договора прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность, и документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить.