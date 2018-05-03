Зачем горгаз требует документы от абонента?

Горгаз заставляет нас заключить с ним договор на подачу газа, хотя я уже являюсь абонентом. Для нового договора просят подать копии документов на квартиру. По какому нормативному акту с меня требуют эти документы? Флера Шарифуллина

Как ответили в пресс-службе « Газпром трансгаз Казань », сейчас действуют новые отдельные формы договора на поставку газа и договора на техническое обслуживание и ремонт ВДГО.