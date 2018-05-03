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Зачем горгаз требует документы от абонента?
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Зачем горгаз требует документы от абонента? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Горгаз заставляет нас заключить с ним договор на подачу газа, хотя я уже являюсь абонентом. Для нового договора просят подать копии документов на квартиру. По какому нормативному акту с меня требуют эти документы? Флера Шарифуллина
Как ответили в пресс-службе «Газпром трансгаз Казань», сейчас действуют новые отдельные формы договора на поставку газа и договора на техническое обслуживание и ремонт ВДГО.
Согласно п. 9 Правил поставки газа, для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утверждённых постановлением правительства РФ №549 от 21.06.2008, к оферте для заключения договора прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность, и документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить.
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