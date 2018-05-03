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СМИ: Вексельберг предложил запретить импорт газировки
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СМИ: Вексельберг предложил запретить импорт газировки 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: dp.ru
Попавшая под антироссийские санкции США группа «Ренова», возглавляемая миллиардером Виктором Вексельбергом, представила кабмину большой список мер по поддержке собственных активов. Одним из предложений компании стал запрет импорта газированных напитков и минеральной воды, который может поддержать «Байкал холдинг», сообщил «Коммерсант».
Кроме того, «Ренова» попросила содействия в получении госзаказов, таможенных льгот и других преференций. В перечень требований попало и рефинансирование кредитов на 820 миллионов евро, выданных в государственных банках.
По данным портала eg.ru, в российском правительстве намерены помочь «Ренове», чтобы противостоять санкциям и сохранить рабочие места. Если все предложенные требования будут удовлетворены, то группа сможет работать в условиях льготной экономической среды.
В апреле аналитики посчитали, что за сутки действия антироссийских санкций США убытки богатейших граждан РФ составили 16 миллиардов долларов. По мнению экспертов, «черный понедельник» затронул состояние 26 из 27 миллиардеров России.
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