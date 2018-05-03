СМИ: Вексельберг предложил запретить импорт газировки

Попавшая под антироссийские санкции США группа «Ренова» , возглавляемая миллиардером Виктором Вексельбергом , представила кабмину большой список мер по поддержке собственных активов. Одним из предложений компании стал запрет импорта газированных напитков и минеральной воды, который может поддержать «Байкал холдинг», сообщил «Коммерсант».

Кроме того, «Ренова» попросила содействия в получении госзаказов, таможенных льгот и других преференций. В перечень требований попало и рефинансирование кредитов на 820 миллионов евро, выданных в государственных банках.

По данным портала eg.ru, в российском правительстве намерены помочь «Ренове», чтобы противостоять санкциям и сохранить рабочие места. Если все предложенные требования будут удовлетворены, то группа сможет работать в условиях льготной экономической среды.