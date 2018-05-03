СМИ: Вексельберг предложил запретить импорт газировки 

Попавшая под антироссийские санкции США группа «Ренова», возглавляемая миллиардером Виктором Вексельбергом, представила кабмину большой список мер по поддержке собственных активов. Одним из предложений компании стал запрет импорта газированных напитков и минеральной воды, который может поддержать «Байкал холдинг», сообщил «Коммерсант».
Кроме того, «Ренова» попросила содействия в получении госзаказов, таможенных льгот и других преференций. В перечень требований попало и рефинансирование кредитов на 820 миллионов евро, выданных в государственных банках.
По данным портала eg.ru, в российском правительстве намерены помочь «Ренове», чтобы противостоять санкциям и сохранить рабочие места. Если все предложенные требования будут удовлетворены, то группа сможет работать в условиях льготной экономической среды.
В апреле аналитики посчитали, что за сутки действия антироссийских санкций США убытки богатейших граждан РФ составили 16 миллиардов долларов. По мнению экспертов, «черный понедельник» затронул состояние 26 из 27 миллиардеров России.