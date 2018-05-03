Мир, май, отпуск: где проводят майские каникулы звезды? 

Начало мая — традиционное время мини-отпусков. Кто-то едет на дачу, а кто-то — к морю! Часть звезд решила провести эти дни на пляжи, другие — насладиться достопримечательностями старушки Европы. Лариса Гузеева Телеведущая улетела на несколько дней в один из своих любимых городов — Париж. Компанию ей составила дочь Леля, которой недавно исполнилось 18 лет. Мама с дочерью посещают музеи и местные достопримечательности.
Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 1 Май 2018 в 1:00 PDT Яна Рудковская Продюсер и бизнесвумен тоже проводит каникулы Париже. Вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном, 5-летним Сашей. После премьеры скандального клипа Филиппа Киркорова, где снялся маленький Саша, супруги решили сделать ему подарок — экскурсию в Диснейленд. А пользователи тем временем продолжают критиковать клип Киркорова и Яну Рудковскую, согласившуюся в нем сняться…
Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 1 Май 2018 в 6:07 PDT Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 2 Май 2018 в 9:34 PDT Лера Кудрявцева Телеведущая тоже решила провести праздничные выходные в Европе. Вместе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, они отправились в Рим. Помимо экскурсий, посетили футбольный матч Ливерпуль-Рим. Но самое главное, пользователи поздравляют Леру с долгожданной беременностью! Фотографии из Вечного города не скрывают интересного положения Кудрявцевой.
Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 2 Май 2018 в 3:01 PDT Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 1 Май 2018 в 5:09 PDT Лена Летучая Бывшая ведущая шоу Ревизорро на фоне скандалом последнего времени с ее участием отправилась с мужем на Маврикий. Супруг телеведущей любит серфинг, а там почти идеальное место для занятий. Да и погружение с аквалангом никто не отменял! Плюс Летучая не забывает делиться с поклонниками пляжными фото, демонстрируя идеальную фигуру.
Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 2 Май 2018 в 4:52 PDT Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 2 Май 2018 в 12:52 PDT Ксения Бородина Еще одна телеведущая предпочла пляжный отдых, выбрав для этого пляжи Дубая. Бородина отдыхает вместе с двумя дочерьми и жалуется лишь на отсутствие мужа рядом: Это солнце, море, пляжи, этот ласковый прибой! Как хочу я эту прелесть утащить к себе домой. Хочу еще много много много дней, только мужа не хватает, а так все как надо!
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 1 Май 2018 в 2:49 PDT Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 1 Май 2018 в 5:06 PDT Мария Миронова В Дубае же отдыхает актриса Мария Миронова. Отдыхом она очень довольна: Страна арабских шейхов и песчаных бурь, павлинов и небоскребов, нереальной роскоши и паранджи, приветствую тебя Персидский залив!
Публикация от Мария Миронова (@mariya_mironova_actress) 1 Май 2018 в 2:29 PDT 25 актеров, которых легко перепутать Татьяна Навка Фигуристка проводит каникулы вместе с младшей дочерью — 2-летней Надей Песковой и мамой. Спортсменка не афиширует свой маршрут, но пользователи решили, что это Арабские Эмираты. Навка публикует предельно скромные кадры из отпуска, но фолловеры критикуют ее пуще прежнего. Мол, не слишком ли часто выбирается на отдых знаменитость и вообще, почему мужа никогда нет на фото рядом:
Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 28 Апр 2018 в 1:53 PDT Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 29 Апр 2018 в 6:51 PDT