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Навальный позвал ростовчан на митинг
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Навальный позвал ростовчан на митинг 

Деловое сообщество 1 час назад
Оппозиционер Алексей Навальный позвал ростовчан прийти на митинг «Он нам не царь», который пройдет 5 мая, в 14 часов на площадке у ТЦ «Левенцовский» в одноименном микрорайоне города.
«То, что происходит сейчас — не стабильность и развитие, а деградация. Медленно, но верно мы становимся беднее и теряем перспективы. Нужно выйти на улицу и сказать об этом», — с таким обращением известный оппозиционер обратился к жителям Ростова-на-Дону.
Изначально ростовский штаб Навального хотел провести шествие по улице Пушкинской от улицы Чехова до площадки перед Донской государственной публичной библиотекой, однако была согласована именно вышеуказанная площадка. Мероприятие приурочено к грядущей инаугурации Президента России Владимира Путина. Его организаторы заявляют о фальсификациях на прошедших выборах и считают, что у действующего лидера России нет 76%-ой поддержки избирателей.
Напомним, в этот же день, 5 мая, в Ростове пройдет масштабное празднование 100-летия со дня образования Южного военного округа с сухопутным, авиационным и речным парадами, а также концертами и мероприятиями по всему городу.
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