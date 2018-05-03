Навальный позвал ростовчан на митинг

Оппозиционер Алексей Навальный позвал ростовчан прийти на митинг «Он нам не царь», который пройдет 5 мая, в 14 часов на площадке у ТЦ «Левенцовский» в одноименном микрорайоне города.

«То, что происходит сейчас — не стабильность и развитие, а деградация. Медленно, но верно мы становимся беднее и теряем перспективы. Нужно выйти на улицу и сказать об этом», — с таким обращением известный оппозиционер обратился к жителям Ростова-на-Дону.

Изначально ростовский штаб Навального хотел провести шествие по улице Пушкинской от улицы Чехова до площадки перед Донской государственной публичной библиотекой, однако была согласована именно вышеуказанная площадка. Мероприятие приурочено к грядущей инаугурации Президента России Владимира Путина . Его организаторы заявляют о фальсификациях на прошедших выборах и считают, что у действующего лидера России нет 76%-ой поддержки избирателей.

Напомним, в этот же день, 5 мая, в Ростове пройдет масштабное празднование 100-летия со дня образования Южного военного округа с сухопутным, авиационным и речным парадами, а также концертами и мероприятиями по всему городу.