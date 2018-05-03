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Остановка у ТРК «Европа Сити Молл» в Волгограде обойдется в 700 000 рублей
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Остановка у ТРК «Европа Сити Молл» в Волгограде обойдется в 700 000 рублей 

АиФ Волгоград 1 час назад
На сайте госзакупок появилась информация о том, что новая остановка у ТРК «Европа Сити Молл» для скоростного трамвая маршрута «СТ-2» в Волгограде будет стоить 686 944 рубля.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документы закупки, остановочный павильон будет достигать в длину почти семь метров и полтора метра в ширину. Состоять он будет из металла и ударопрочного антивандального стекла. Кроме того, его оборудуют скамьей. Заказчиком выполнения работ выступает «Метроэлектротранс». Подрядчика выберут уже 10 мая. Последнему необходимо будет успеть установить павильон до конца месяца.
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