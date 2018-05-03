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В Саратове за неделю закрыли 116 колодцев брендированными крышками
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В Саратове за неделю закрыли 116 колодцев брендированными крышками 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
За неделю специалистами ресурсоснабжающей организации было закрыто 116 колодцев, с начала мая — 28, сообщает пресс-служба ООО «КВС».
Ежедневно сотрудники компании осуществляют осмотр водопроводных и канализационных сетей. В случае выявления открытых или разрушенных люков, производят замену изношенных и треснувших крышек. Для предотвращения краж устанавливаются полимерные крышки, также закупаются люки с логотипом компании, что упрощает процесс их идентификации.
Об открытых или поврежденных крышках следует сообщать по круглосуточному телефону единой диспетчерской службы: (8452) 24-65-24. Важно, чтобы заявка содержала точную информацию о расположении опасного объекта, что существенно упростит процесс его поиска и обследования.
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