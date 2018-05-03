В Саратове продолжается борьба с открытыми люками

Только за прошедшую неделю в областном центре закрыли более 100 колодцев.

Свои коммуникации проверяет и устраняет выявленные нарушения ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», за прошедшую неделю ООО «КВС» было закрыто 116 колодцев, а с начала мая — уже 28.

Сотрудники ресурсоснабжающей организации ежедневно проводят осмотр канализационных и водопроводных сетей. При выявлении нарушений их устраняют. Компания закупила люки с собственным логотипом, что упрощает процесс их идентификации. А для предотвращения краж ООО «КВС» устанавливает полимерные крышки, которые уже не сдашь в пункт приема чермета.

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» призывает граждан помочь в борьбе с кражей люков. Об открытых или поврежденных крышках можно сообщить по телефону диспетчерской службы: (8452) 24-65-24.