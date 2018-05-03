Ещё
Согласие на «план перемен». Путин решает, поручить ли Кудрину договариваться с Европой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Согласие на «план перемен». Путин решает, поручить ли Кудрину договариваться с Европой 

Деловой Квартал 58 минут назад
«Без изменений во внешней политике реформы в России просто невозможны». Путин ищет пути улучшить отношения с Западом, чтобы ускорить рост экономики. Помочь в этом ему может бывший министр финансов. Президент Владимир Путин рассматривает возможность назначить главу Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на пост ответственного за экономическую стратегии и связи с Европой. Как сообщает Русская служба Би-би-си, об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванные источники. Санкции и внешнеполитическая напряженность мешают росту российской экономики.
О вероятном назначении Кудрина на пост первого замглавы администрации президента написал в своем Telegram-канале и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Возможность назначения Кудрина активно обсуждается в АП. Речь идет о первом заме главы АП по экономике с широкими полномочиями. Возможно и вероятно, но президент решения еще не озвучил, — пишет он.
На Западе могли бы рассмотреть назначение Кудрина как намек со стороны Путина на готовность к компромиссам. Кудрин, экс-министр финансов, разрабатывал экономическую стратегию Путина на его следующий президентский срок, призывает повысить пенсионный возраст, сократить треть госаппарата и наладить отношения с Европой и США.
Если Кудрин войдет в состав администрации или правительства, то это будет означать, что они согласились на план перемен, в том числе и во внешней политике, потому что без изменений во внешней политике реформы в России просто невозможны, — сказал Financial Times экономист Евгений Гонтмахер.
«Правительство утверждало, что российская экономика приспособилась к санкциям, но так, как американцы применяют санкции сейчас, означает, что к ним невозможно приспособится», — цитирует газета неназванного бывшего члена правительства.
Деловой Квартал: последние новости
«Жесткая вертикаль разрушится. Нужны реформы местного самоуправления, повсеместные выборы» Гарантия госзаказов, запрет импорта. Вексельберг просит у правительства обширной поддержки Рост НДФЛ или налог с продаж? За счет чего Путин повысит бюджетные расходы на 10 трлн руб.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину787
В Сирии разбился российский истребитель125
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка71
Еще один мессенджер заблокируют в России199
Пока вы спали: 103 года строгого режима24
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение