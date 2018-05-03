Согласие на «план перемен». Путин решает, поручить ли Кудрину договариваться с Европой

«Без изменений во внешней политике реформы в России просто невозможны». Путин ищет пути улучшить отношения с Западом, чтобы ускорить рост экономики. Помочь в этом ему может бывший министр финансов. Президент Владимир Путин рассматривает возможность назначить главу Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на пост ответственного за экономическую стратегии и связи с Европой. Как сообщает Русская служба Би-би-си, об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванные источники. Санкции и внешнеполитическая напряженность мешают росту российской экономики.

Возможность назначения Кудрина активно обсуждается в АП. Речь идет о первом заме главы АП по экономике с широкими полномочиями. Возможно и вероятно, но президент решения еще не озвучил, — пишет он.

На Западе могли бы рассмотреть назначение Кудрина как намек со стороны Путина на готовность к компромиссам. Кудрин, экс-министр финансов, разрабатывал экономическую стратегию Путина на его следующий президентский срок, призывает повысить пенсионный возраст, сократить треть госаппарата и наладить отношения с Европой и США

Если Кудрин войдет в состав администрации или правительства, то это будет означать, что они согласились на план перемен, в том числе и во внешней политике, потому что без изменений во внешней политике реформы в России просто невозможны, — сказал Financial Times экономист Евгений Гонтмахер

«Правительство утверждало, что российская экономика приспособилась к санкциям, но так, как американцы применяют санкции сейчас, означает, что к ним невозможно приспособится», — цитирует газета неназванного бывшего члена правительства.