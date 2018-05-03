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На руднике «Уралкалия» в Соликамске образовался новый провал
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На руднике «Уралкалия» в Соликамске образовался новый провал 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Новая воронка расположена в пределах огороженной опасной зоны в 56 метрах от первой. Ее размеры составляют 25 на 32 метра.
Как утверждает пресс-служба «Уралкалия», «данная ситуация не оказала негативного влияния ни на деятельность рудоуправления „Соликамск-2“, ни других рудоуправлений, которые продолжают работу в штатном режиме». После обследования воронки компания приступит к реализации плана мероприятий по минимизации последствий случившегося.
Отметим, в недавней публикации «ФедералПресс» касался проблем соликамских рудников и рисков новых подтоплений и провалов почвы. Пресс-служба «Уралкалия» на запрос нашего издания ответила, что «система мониторинга позволяет ученым определять и прогнозировать развитие ситуации. Регулярно разрабатываются и актуализируются прогнозные карты развития горно-геологических условий, особенно в пределах всей подработанной территории под городской застройкой. При необходимости в отчетах Горного института Уральского отделения Российской академии наук, АО „Галургия“ даются рекомендации по принятию необходимых управленческих решений. На сегодняшний момент научные институты не делают негативных прогнозов».
Фото: ok.ru/vsolikamske
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