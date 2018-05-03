На руднике «Уралкалия» в Соликамске образовался новый провал

Новая воронка расположена в пределах огороженной опасной зоны в 56 метрах от первой. Ее размеры составляют 25 на 32 метра.

Как утверждает пресс-служба «Уралкалия» , «данная ситуация не оказала негативного влияния ни на деятельность рудоуправления „Соликамск-2“, ни других рудоуправлений, которые продолжают работу в штатном режиме». После обследования воронки компания приступит к реализации плана мероприятий по минимизации последствий случившегося.

Отметим, в недавней публикации «ФедералПресс» касался проблем соликамских рудников и рисков новых подтоплений и провалов почвы. Пресс-служба «Уралкалия» на запрос нашего издания ответила, что «система мониторинга позволяет ученым определять и прогнозировать развитие ситуации. Регулярно разрабатываются и актуализируются прогнозные карты развития горно-геологических условий, особенно в пределах всей подработанной территории под городской застройкой. При необходимости в отчетах Горного института Уральского отделения Российской академии наук , АО „Галургия“ даются рекомендации по принятию необходимых управленческих решений. На сегодняшний момент научные институты не делают негативных прогнозов».

Фото: ok.ru/vsolikamske