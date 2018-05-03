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25 х 32 метра: на руднике «Соликамск-2» возникла новая опасная воронка
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25 х 32 метра: на руднике «Соликамск-2» возникла новая опасная воронка 

Вести.Ru 1 час назад
На руднике «Соликамск-2» появилась новая воронка в пределах огороженной опасной зоны. Ее размеры 25 на 32 метра, расположена она в 56 метрах к северо-западу от воронки, выявленной 18 ноября 2014 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Уралкалий".
Возможное образование воронки определили ранее представители научно-исследовательских организаций совместно с сотрудниками компании. Ситуация не оказала негативного влияния на деятельность рудника, работа продолжается в штатном режиме.
Специалисты «Уралкалия» после оценки характера образования воронки приступят к минимизации последствий произошедшего.
Размер основной воронки на «Соликамске-2» составляет 152 на 183 метра. 18 ноября 2014 года, когда она образовалась, работы на руднике пришлось остановить.
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