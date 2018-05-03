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Почему из донского парламента ушёл президент ФК «Ростов» и кто его сменит?
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Почему из донского парламента ушёл президент ФК «Ростов» и кто его сменит? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Слышал, что самый богатый парламентарий Ростовской области Арташес Арутюнянц отказался от своего мандата. Почему он это сделал?
Действительно, президент ФК «Ростов» и один из самых обеспеченных депутатов донского областного парламента Арташес Арутюнянц отказался от своего места в Законодательном собрании.
Как подтвердили в пресс-службе регионального парламента, мандат он сдал 23 апреля, и «Единая Россия», от которой депутат был избран, уже нашла кандидатуру на замену. Новым депутатом скорее всего станет бывший заместитель губернатора Вячеслав Василенко.
О причинах добровольного отказа от статуса депутата не сообщается, но обращает на себя внимание, что в отставку депутат вышел как раз накануне обязательной ежегодной публикации декларации о доходах за прошлый год.
Между тем, Арташес Арутюнянц два года подряд входил в число самых богатых донских парламентариев.
Так в 2015 году он заработал 352 млн рублей, а по итогам 2016 года отчитался о доходе в 206 млн рублей. Кроме того, президент ФК «Ростов» владеет целым рядом предприятий в регионе.
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