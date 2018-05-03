Вызвавший митинг перерасчет платы за тепло проверит прокуратура Нижегородской области

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Прокуратура Нижегородской области проведет проверку возможных нарушений при перерасчете платы за теплоснабжение жителям Нижнего Новгорода. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее местные СМИ сообщили, что в четверг жители Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода вышли на митинг против повышения платы за тепло. В пресс-службе мэрии ТАСС сообщили, что митинг был стихийным. В пресс-службе ГУВД ТАСС пояснили, что сотрудники полиции выезжали на проспект Ильича, где собрались люди, но нарушений там не выявили. И в мэрии, и в ГУВД затруднились назвать точное число участников митинга.

Причиной произошедшего стал перерасчет, который произвела Автозаводская ТЭЦ. После него жители 420 домов получили квитанции на оплату коммунальных услуг с гораздо большей суммой, чем обычно, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Прокуратурой области организована проверка информации о возможных нарушениях при производстве ООО «Автозаводская ТЭЦ» перерасчета платы за теплоснабжение жителям Нижнего Новгорода. В ходе указанной проверки будут установлены основания перерасчета, произведенного ресурсоснабжающей организацией жителям многоквартирных домов, расположенных на территории Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, правильность определения доначисленных сумм", — говорится в сообщении прокуратуры

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов призвал жителей, получивших квитанции с завышенными суммами, пока не платить по ним, так как мэрия проводит проверку, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. «Мы со стороны города будем защищать интересы жителей, потому что я как мэр считаю ситуацию крайне несправедливой. Искренне жаль, что это произошло», — цитирует пресс-служба слова Панова на брифинге в четверг.

Городские власти называют причиной произошедшего спор между Автозаводской ТЭЦ и домоуправляющей компанией «Наш дом». «В ТЭЦ утверждают, что в 2017 году общедомовые счетчики вовремя не прошли поверку, поэтому их показания перестали учитывать, отсюда и перерасчет. Однако в мэрии выяснили, что этот промежуток времени пришелся на лето, и услуг теплоснабжения жители не получали», — отметили в пресс-службе.