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Недовольным жителям Автозавода предоставят беспроцентную рассрочку по долгам за тепло
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Недовольным жителям Автозавода предоставят беспроцентную рассрочку по долгам за тепло 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Разгневанные жители Автозаводского района Нижнего Новгорода в 3 мая перекрыли проспект Ильича и проспект Октября фурой с прицепом. Граждане прибегли к жёстким мерам из-за квитанций, которые они получили перед майскими праздниками. Жителей Автозаводского и Ленинского районов обязали доплатить за отопление от 1500 до 12 000 рублей.
Как объяснили в энергосбытовой компании, фактическое потребление тепловой энергии по показателям общедомовых приборов учета превышает выставленную в течение года жителям плату, поэтому последние должны возместить разницу.
Компания «Волгаэнергосбыт» находится в постоянном диалоге с потребителями. Организованы встречи руководства компании с представителями ТСЖ, ДУКов и жителями районов. Совместно с администрацией Автозаводского района проводится разъяснительная работа о порядке начисления и возможности беспроцентной рассрочки на 12 месяцев, — пояснили в АО.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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