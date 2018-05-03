Недовольным жителям Автозавода предоставят беспроцентную рассрочку по долгам за тепло 

Разгневанные жители Автозаводского района Нижнего Новгорода в 3 мая перекрыли проспект Ильича и проспект Октября фурой с прицепом. Граждане прибегли к жёстким мерам из-за квитанций, которые они получили перед майскими праздниками. Жителей Автозаводского и Ленинского районов обязали доплатить за отопление от 1500 до 12 000 рублей.
Как объяснили в энергосбытовой компании, фактическое потребление тепловой энергии по показателям общедомовых приборов учета превышает выставленную в течение года жителям плату, поэтому последние должны возместить разницу.
— Компания «Волгаэнергосбыт» находится в постоянном диалоге с потребителями. Организованы встречи руководства компании с представителями ТСЖ, ДУКов и жителями районов. Совместно с администрацией Автозаводского района проводится разъяснительная работа о порядке начисления и возможности беспроцентной рассрочки на 12 месяцев, — пояснили в АО.