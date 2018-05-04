«Акция недоумения»: жителей Нижнего Новгорода возмутили счета ЖКХ с доплатой до 12 тысяч

Для двух районов в Нижнем Новгороде, которые обслуживает компания «Наш Дом», счета за коммунальные услуги неожиданно выросли на 10%. По данным издания «Нижний Новгород Online», жители получили квитанции с доплатой за отопление от 1,5 тысячи до 12 тысяч рублей. Самая распространенная сумма доплаты — 6 тысяч рублей.

Платежки настолько возмутили горожан, что они 3 мая вышли на стихийный митинг к зданию управляющей компании и перекрыли дорогу возле него. В акции протеста приняли участие 300 человек. Мэр Владимир Панов призвал их и не платить по счетам до выяснения причин такого повышения. По его словам, вопросом дорогой «коммуналки» сейчас занимаются надзорные органы и по результатам проверок плату за ЖКХ могут скорректировать.

Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода вышли на митинг в знак протеста против резкого увеличения платы за тепло https://t.co/gOnPFu5K24 pic.twitter.com/lYmWeoAZJw

Подробнее об этом Business FM рассказал журналист из Нижнего Новгорода, корреспондент издания The Village Марк Григорьев:

— В данный момент выясняют, насколько это правомерно было — предъявлять такие [платежки], проводить перерасчет. Там какая-то сложная система с перерасчетом была. Я только знаю, то, что митинг на самом деле был стихийный. О том, что он будет вообще, не знал никто ни из каких политических, оппозиционных даже сил. Жители сами самоорганизовались. Вроде как там даже не было на самом митинге представителей центра «Э», которые обычно на митинги приходят. Там от полутора тысяч до 12 тысяч [рублей] пришло — какие-то дикие, на самом деле, по меркам большинства суммы. Кому-то пришло плюс 12 тысяч, например, к коммунальным платежам за отопление. Насколько я помню, там 420, что ли, домов.

— Больше чем на 100%, что ли, повышение?

— Ну да. Там значительно больше чем на 100%. Но это было такой акцией недоумения, может быть. Перед майскими пришли вообще эти квитанции, совсем-совсем недавно.

— Представитель компании, которая начисляла …

— Да. Он до этого говорил, что, в принципе, повышение всегда вызывает вопросы. Новых никаких заявлений со стороны их не было?

— Вчера они еще предложили рассрочку на год всем, кто не доволен ценами. Можно обратиться, и они рассмотрят вариант рассрочки этих же платежей.

Причина резкого повышения расценок, как выяснилось, конфликт между управляющей компанией «Наш Дом» и местной ТЭЦ — о нем писали СМИ. Первая не проверяет счетчики, поэтому ТЭЦ перестала учитывать их показания и начислила плату за коммуналку по неким нормативам, как за дополнительные услуги, объясняют в городской администрации.