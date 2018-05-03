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Более 10 тыс. фейерверочных выстрелов украсят ночное небо Москвы в День Победы
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Более 10 тыс. фейерверочных выстрелов украсят ночное небо Москвы в День Победы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 10 тыс. фейерверочных выстрелов запустят в небо Москвы 9 мая на праздничном салюте в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
«Уникальная цветографическая схема праздничного артиллерийского салюта в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне смоделирована военнослужащими отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа. 9 мая ночное небо Москвы украсит 10 тыс. фейерверочных выстрелов», — говорится в сообщении.
Как уточняется, сейчас военные заряжают салютные установки. В праздничный день будет применено более 75 видов фейерверочных изделий, которые обеспечат более 550 цветов и оттенков, высота раскрытия фейерверочных куполов достигнет 350 м. Для запуска будут применены установки четырех калибров — 105 мм, 125 мм, 195 мм и 310 мм.
«Салютные установки будут работать на 15 площадках столицы, на шестнадцатой будут размещены пушки ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны. Они обеспечат шумовое сопровождение, дав 30 залпов. Их работу москвичи и гости столицы смогут наблюдать на Поклонной горе. Военнослужащие начнут праздничный артиллерийский салют ровно в 22:00, он продлится 10 минут», — пояснили в пресс-службе.
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