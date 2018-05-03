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Чем закончилось дело о выселении семьи из-за соципотеки?
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Чем закончилось дело о выселении семьи из-за соципотеки? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
В №5 «АиФ-Казань» рассказал о семье Ядовых из Бугульмы
В январе «АиФ-Казань» рассказал о семье Ядовых из Бугульмы.
Они отказались от участия в программе соципотеки и их стали выселять на улицу в мороз. Ребёнка предложили сдать в приют.
К бедам этой семьи оказался неравнодушен депутат Госдумы Александр Сидякин. Он направил запрос в Генпрокуратуру. Те направили в Бугульминский суд кассационное представление о пересмотре судебного дела.
«Судебное разбирательство возобновлено, надеемся на формирование положительной судебной практики, связанной со строгим соблюдением программы по переселению из аварийного жилья путём предоставления иного благоустроенного жилого помещения по 185-ФЗ», — сообщил помощник депутата Павел Склянчук.
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