Чем закончилось дело о выселении семьи из-за соципотеки?

В №5 «АиФ-Казань» рассказал о семье Ядовых из Бугульмы

В январе «АиФ-Казань» рассказал о семье Ядовых из Бугульмы.

Они отказались от участия в программе соципотеки и их стали выселять на улицу в мороз. Ребёнка предложили сдать в приют.

К бедам этой семьи оказался неравнодушен депутат Госдумы Александр Сидякин . Он направил запрос в Генпрокуратуру . Те направили в Бугульминский суд кассационное представление о пересмотре судебного дела.

«Судебное разбирательство возобновлено, надеемся на формирование положительной судебной практики, связанной со строгим соблюдением программы по переселению из аварийного жилья путём предоставления иного благоустроенного жилого помещения по 185-ФЗ», — сообщил помощник депутата Павел Склянчук.