В России запускают онлайн-агрегатор госзакупок 

Москва, 3 мая — «Вести. Экономика». Правительство России с 1 июля 2018 г. начинает работу интернет-агрегатора госзакупок в тестовом режиме. Агрегатор с 1 ноября станет обязательным для использования, сообщается в правительственном распоряжении. «Реализация пилотного проекта предполагается на добровольной основе в отношении закупок для государственных и муниципальных нужд малого объема с 1 июля 2018 г., на обязательной основе в отношении госзакупок федеральных органов исполнительной власти — с 1 ноября 2018 г. Цель принятого решения — расширить возможности субъектов предпринимательства предлагать свои товары, работы, услуги государственным заказчикам», — отмечается в распоряжении. Пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 этого Федерального закона установлены размеры таких закупок малого объема: до 100 тыс. руб., до 200 тыс. руб., до 400 тыс. руб. в зависимости от их целей. Чтобы расширить для субъектов предпринимательства возможности предлагать свои товары, работы, услуги заказчикам, осуществляющим такие госзакупки, подписанным распоряжением принято решение о реализации пилотного проекта по созданию единого агрегатора торговли — специального информационного ресурса для госзакупок малого объема (далее — агрегатор торговли).
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