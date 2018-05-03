В Оренбурге казенное предприятие задолжало перевозчикам около 50 миллионов 

В Оренбурге предприниматели-перевозчики не дополучили 50 миллионов рублей за выполнение муниципального контракта.
Как сообщает облпрокуратура, муниципальное казенное предприятие «Оренбургские пассажирские перевозки» заключило с бизнесменами контракты на перевозки по городским маршрутам. По 30 из них образовалась задолженность.
Прокурор Оренбурга ранее внес представление в адрес директора предприятия-должника. За несоблюдение сроков оплаты муниципальных закупок наложен штраф, но нарушение так и не было устранено.
Прокуратура вновь внесла представление компании-заказчику и добилась сокращение долга на 5 миллионов. Сейчас казенное предприятие разработало и утвердило график выплаты оставшихся денег.