В Оренбурге казенное предприятие задолжало перевозчикам около 50 миллионов

Оренбурге предприниматели-перевозчики не дополучили 50 миллионов рублей за выполнение муниципального контракта.

Как сообщает облпрокуратура, муниципальное казенное предприятие «Оренбургские пассажирские перевозки» заключило с бизнесменами контракты на перевозки по городским маршрутам. По 30 из них образовалась задолженность.

Прокурор Оренбурга ранее внес представление в адрес директора предприятия-должника. За несоблюдение сроков оплаты муниципальных закупок наложен штраф, но нарушение так и не было устранено.