К неплательщикам ЖКУ Сокольников применяются меры по взысканию задолженности

Жилищный кодекс гласит, что оплата квитанций за предоставление коммунальных услуг должна осуществляться ежемесячного до 10-го числа месяца, следующего за истекшим.

Если пользователи забывают об обязанности по оплате, к ним применяются меры по взысканию задолженности. Долговой единый платежный документ направляется управляющей компанией жильцу, у которого имеется задолженность сроком в месяц.

Согласно постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, за неуплату в течение двух месяцев УК вправе перекрыть без судебного решения канализацию или приостановить подачу горячей воды. В случае, если пользователи шесть месяцев не реагируют на применяемые меры, дело может дойти до выселения в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения из расчёта шесть «квадратов» на человека.

Более того, в счет погашения задолженности судебными приставами может быть изъято недвижимое или движимое имущество, наложен арест на транспортное средство или издан запрет на регистрационные действия с транспортным средством, ограничен выезд за границу.

Узнать о долге можно в центре госуслуг «Мои документы» района Сокольники, расположенный на Стромынке в доме 2.

Фото: icmos.ru.