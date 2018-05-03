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К неплательщикам ЖКУ Сокольников применяются меры по взысканию задолженности
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К неплательщикам ЖКУ Сокольников применяются меры по взысканию задолженности 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Жилищный кодекс гласит, что оплата квитанций за предоставление коммунальных услуг должна осуществляться ежемесячного до 10-го числа месяца, следующего за истекшим.
Если пользователи забывают об обязанности по оплате, к ним применяются меры по взысканию задолженности. Долговой единый платежный документ направляется управляющей компанией жильцу, у которого имеется задолженность сроком в месяц.
Согласно постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, за неуплату в течение двух месяцев УК вправе перекрыть без судебного решения канализацию или приостановить подачу горячей воды. В случае, если пользователи шесть месяцев не реагируют на применяемые меры, дело может дойти до выселения в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения из расчёта шесть «квадратов» на человека.
Более того, в счет погашения задолженности судебными приставами может быть изъято недвижимое или движимое имущество, наложен арест на транспортное средство или издан запрет на регистрационные действия с транспортным средством, ограничен выезд за границу.
Узнать о долге можно в центре госуслуг «Мои документы» района Сокольники, расположенный на Стромынке в доме 2.
Фото: icmos.ru.
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