В столице Киргизии появился сквер памяти пропавших без вести солдат

Уникальный объект появился в Бишкеке накануне празднования Дня Победы. Жители и гости столицы создали сквер памяти солдат, пропавших без вести на фронтах во время Великой Отечественной войны.

Свыше четырехсот деревьев — ясеней и плодовых — высажено на Братском кладбище в Кызыл-Аскере в западной части Бишкека, на котором похоронено более 300 советских воинов, скончавшихся от ран в располагавшемся там в годы войны госпитале.

— Тысячи киргизстанцев не знают, где похоронены их отцы, деды, прадеды, погибшие на войне, — утверждает журналист и координатор поискового движения КР «Наша Победа — Биздин Жениш» Светлана Лаптева. — И иногда все усилия найти их тщетны. Но у человека все-таки должно быть место, куда можно прийти и вспомнить о близких.

По ее словам, акция задумывалась поисковым движением и муниципальным агентством ритуальных услуг (БАРУ). Руководство БАРУ, на балансе которого числится братское кладбище, начало высаживать деревца на объекте до того, как об инициативе узнали горожане. Глава агентства объяснял это тем, что его родной дядя пропал на войне без вести. К концу апреля выяснилось, что к акции решили присоединиться российские авиаторы с базы ОДКБ «Кант» и их киргизские коллеги с базы «Фрунзе-1» Сил воздушной обороны Генштаба ВС (Вооруженных сил) КР.

Военные также решили помочь привести в порядок монументы на кладбище и установить систему полива высаженных деревьев.

Тем временем