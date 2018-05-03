Россиянам открыли доступ к базе наследственных дел

Новый онлайн-сервис, позволяющий оперативно выяснить, у какого нотариуса находится то или иное наследственное дело, запустила Федеральная нотариальная палата.

На портале ФНП начал функционировать публичный реестр «Открытые наследственные дела». Указав точные фамилию, имя и отчество наследодателя, а также, по возможности, даты его рождения и смерти, можно получить информацию, у какого нотариуса находится наследственное дело. Также система указывает координаты этой нотариальной конторы. Ранее наследникам приходилось обходить и обзванивать множество нотариальных контор в поисках нотариуса, занимающегося делом конкретного наследодателя. Предполагается, что новый сервис будет востребован не только гражданами, но и судебными органами, кредитными и иными учреждениями.

Дистанционные публичные сервисы ФНП внедряются на базе Единой информационной системы нотариата. С ее помощью нотариус также может быстро найти всю актуальную информацию о завещаниях, вне зависимости от того, в каком городе, у какого нотариуса и когда те составлялись. А электронное взаимодействие с банками позволяет оперативно получить данные о счетах по вкладам умерших.